Radiohead объявили о первом с 2018 года туре

Британская группа Radiohead объявила о туре по Европе. Около 20 концертов пройдут в ноябре-декабре 2025 года. Это первый тур группы после семилетнего перерыва.

«В прошлом году мы собрались вместе, чтобы порепетировать, просто так. <...> Это также пробудило в нас желание сыграть несколько концертов вместе, поэтому мы надеемся, что вы сможете прийти на один из предстоящих концертов»,— написали на сайте группы.

Купить билеты поклонники группы смогут через регистрацию на сайте. Она откроется 5 сентября и продлится до 7 сентября, 22:00 по британскому летнему времени. Билеты будут доступны с 12 сентября.

Последний раз Radiohead выступали в августе 2018 года, после завершения тура «A Moon Shaped Pool» в поддержку девятого студийного альбома.