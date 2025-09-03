В Адыгее осуждены участники незаконного вооруженного формирования

В Майкопе вступил в силу приговор пятерым жителям Адыгеи, которые признаны виновными в причастности к незаконному вооруженному формированию, созданному с целью насильственного изменения конституционного строя РФ. По данным управления ФСБ России по Республике Адыгея, злоумышленники пытались вовлечь в организацию новых участников и искали возможность завладеть огнестрельным оружием и боеприпасами.

В уголовном деле идет речь о сторонниках неформальной организации «Союз Советских Социалистических Республик», которая в 2019 году была признана в РФ экстремистской и запрещена. Майкопский городской суд признал Аскарбия Тазова виновным в организации незаконного вооруженного формирования (НВФ; ч. 1 ст. 208 УК РФ), а также в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ст. 222 и 223.1 УК РФ). Вячеслав Ерошевич, Геннадий Султанов, Сергей Бруяка и Георгий Ковалев признаны участниками НВФ.

Лидеру группировки Аскарбию Тазову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, остальные члены НВФ осуждены к срокам от восьми с половиной до девяти лет колонии.

Анна Перова, Краснодар