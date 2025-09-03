Сбережения оставляют до пенсии

Большинство инвесторов не рассчитывают на государственную пенсию и планируют жить на собственные сбережения, но свободных денег для таких вложений не хватает. Компания «Финам» опросила россиян, которые уже имеют опыт инвестирования. У большинства из них — портфель до 5 млн руб., а у каждого десятого респондента — свыше 10 млн руб.

Только 9% опрошенных планируют на пенсии жить на государственные отчисления. Однако собственные накопления делать не получается, говорит директор по стратегии из компании «Финам» Ярослав Кабаков: «91% респондентов не рассматривают госпенсию как единственный источник доходов в старости. Порядка 60% участников исследования уже активно инвестируют, 21% — думают о формировании пенсионных накоплений. При этом треть наших собеседников с этой целью выбирают государственные и корпоративные облигации, банковские вклады, недвижимость. Новая программа долгосрочных сбережений интересна только 10% опрошенных. Многие пользуются теми или иными спекулятивными и более краткосрочными стратегиями: копят на покупку машины или квартиры. То есть цель все-таки более краткосрочная.

И большинство — 45% — указывают на недостаточность свободного капитала для того, чтобы формировать накопления для пенсии. Его не хватает».

Для россиян, которые не привыкли инвестировать, тоже есть инструменты, чтобы накопить к старости. Их около десятка и, специалисты советуют совмещать несколько стратегий сразу. Начинать лучше примерно за 30 лет до выхода на пенсию. Так можно успеть удвоить платежи, которые будет перечислять государство, заметил директор по продукту НПФ «Газфонд пенсионные накопления» Владислав Кондрашов: «В России есть ряд инструментов сохранения и преумножения капитала, в том числе долгосрочные. Это индивидуальный инвестиционный счет и банковские депозиты, накопительные счета, паевые инвестиционные фонды, накопительное страхование жизни, доверительное управление. Также у нас есть новый продукт, который разработан Минфином и Банком России в 2024 году. Речь о программе долгосрочных сбережений (ПДС), операторами которой выступают негосударственные пенсионные фонды.

Для эффективного сбережения средств от инфляции наилучшим вариантом станет диверсификация капитала с использованием различных инструментов.

Часть можно разместить на краткосрочных инструментах, накопительном счете либо банковском депозите, часть — на среднесрочных и часть стоит сохранить с помощью программы долгосрочных сбережений. У нее есть ряд преимуществ. В первую очередь это доступность: не нужно, в отличие от инвестиционных инструментов, обладать специальными знаниями, например, статусом инвестора. ПДС сейчас на рынке наиболее привлекательна из долгосрочных инструментов: государство ее софинансирует, то есть добавляет к личным взносам средства на сумму до 36 тыс. руб. на протяжении 10 лет. За это время можно от него получить до 360 тыс. руб. Для этого не нужно трудоустройства, это доступно всем гражданам. Также плательщикам НДФЛ доступен налоговый вычет от 52 тыс. руб. до 88 тыс. руб. в зависимости от уровня дохода, и потенциальный инвестиционный доход от размещения сбережений фондом по программе долгосрочных сбережений, это средний размер 20%.

Сейчас средняя пенсия в России, если опираться на данные СФР, составляет порядка 25 тыс. руб. в месяц. Если мы возьмем расчет по программе долгосрочных сбережений при среднем уровне вложений порядка 36 тыс. руб. в год, то можно на выходе получить доплату к пенсии порядка тех же самых 25 тыс. руб.».

Сейчас, по данным Росстата, в стране около 40 млн пенсионеров, это примерно каждый третий гражданин. Больше всего из них живет в Московском регионе и Краснодарском крае. В столице, например, их 3 млн человек. А меньше всего — в Ненецком автономном округе и на Чукотке, примерно по 14 тыс.

