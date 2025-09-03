РЖД ввели в график 11 задержанных поездов в Ростовской области

Движение 11 задержанных поездов в Ростовской области ввели в график. Еще 47 поездов проследуют с опозданием, сообщили в пресс-службе РЖД.

Максимальное время задержки составляет четыре часа. В РЖД отметили, что движение по южному направлению полностью восстановлено, ни один рейс не отменили.

В ночь на 3 сентября возле станции Кутейниково, на участке Россошь — Лихая упали обломки беспилотника, из-за чего в контактной сети железной дороги пропало напряжение. Были задержаны 26 поездов. Максимальное отставание от графика составляло 4,5 часа. Всего в регионе было сбито 25 БПЛА.