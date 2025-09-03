Большинство DeepTech-стартапов не могут выйти на полномасштабное промышленное производство

Большинство стартапов в высокотехнологичном сегменте венчурного рынка (DeepTech от англ. «глубокие технологии») сталкиваются с проблемами при попытке наладить производство. Об этом рассказал заместитель председателя правления по приоритетным направлениям технологического развития «Сколково» Кирилл Каем.

Технологическим компаниям сложно привлекать внешнее финансирование на ранних этапах из-за высоких рисков. Кроме того, нехватка производственных площадок приводит к тому, что даже уникальный продукт становится неконкурентоспособным из-за высокой себестоимости, добавил эксперт.

«Такие компании размещают первые продажные партии на аутсорсе, находят соответствующее контрактное производство. По части индустрий в стране мы можем найти такие контрактные производства, достаточно гибкие, чтобы перестроиться на малую серию и обратно. Но по части индустрий в стране такого рода площадки отсутствуют. Предприниматель вынужденно идет к крупному промышленному игроку, а тот перенастраивает большую автоматизированную производственную линию для запуска малой партии. Цена получается космической»,— рассказал господин Каем на деловой сессии, организованной «Ъ» на ВЭФ.

По словам эксперта, в некоторых странах государство поддерживает подобные контрактные площадки, поскольку для бизнеса они непривлекательны с точки зрения инвестиций. В пример он привел Японию и Южную Корею, где власти вкладываются в развитие инфраструктуры для разработок в биотехнической сфере.

Как писал «Ъ», количество участников реестра российских малых технологических компаний (МТК) достигло 5,5 тыс. Растут и доходы такого бизнеса, за 2024 год их суммарный объем превысил 1 трлн руб. Однако эксперты указывают, что быстрый рост во многом объясняется эффектом низкой базы, а доступ к финансированию и участие в мерах господдержки для МТК по-прежнему сопряжены с административными барьерами.