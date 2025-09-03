Чем известен Александр Дрыманов

Как стало известно “Ъ”, осужденный за коррупцию бывший глава столичного управления СКР Александр Дрыманов сейчас участвует в боевых действиях в зоне СВО. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Дрыманов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Дрыманов Александр Александрович родился 7 июня 1968 года в селе Гати Тульской области.

Начал трудовую деятельность следователем во Владимирской области. Затем перешел в Генпрокуратуру, где дослужился до должности старшего следователя по особо важным делам при генпрокуроре.

С 2008 года работал в СКР, занимал должность старшего следователя по особо важным делам при председателе СКР. По данным СМИ, в это время принимал участие в расследовании громких дел о коррупции. В частности, занимался расследованием второго уголовного дела ЮКОСа и делом о преступлениях против граждан Южной Осетии со стороны грузинских вооруженных сил. Также вел коррупционное дело генерала ФСКН Александра Бульбова и обвиняемого в мошенничестве губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова.

В июне 2014 года занял пост и. о. начальника управления СКР по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны. В этой должности занимался делом украинской летчицы Надежды Савченко. В феврале 2015 года назначен и. о. руководителя главного следственного управления СКР по Москве. В декабре того же года возглавил управление.

В январе 2018 года ФСБ обвинила Александра Дрыманова вместе с другими высокопоставленными лицами СКР по Москве в причастности к получению взятки от преступной группировки Захария Калашова (Шакро Молодой). 1 июня 2018 года подал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением.

17 июля 2018 года ФСБ задержала Александра Дрыманова. 18 марта 2020 года он был признан виновным в получении взяток и приговорен к 12 годам колонии, а также штрафу в размере 196 млн руб. Кроме того, он был лишен звания генерал-майора юстиции. Наказание отбывал в Мордовии. В 2024 году освобожден из колонии по состоянию здоровья.