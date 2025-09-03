PornHub заплатит $5 млн за контент с насилием против детей

Канадская компания Aylo (бывшая Mindgeek) — оператор популярного порносайта PornHub — достигла внесудебного соглашения с Федеральной торговой комиссией (FTC) США и штатом Юта по жалобе о том, что видеохостинг прилагал недостаточно усилий для блокировки контента с сексуальным насилием в отношении детей и материалов, снятых и опубликованных без согласия участников. В обмен на отказ от судебного преследования компания обязалась разработать программу по борьбе с таким контентом и выплатить Юте $5 млн.

В последнее время Aylo также сталкивается в разных странах с проблемами из-за вводимых там требований по верификации пользователей на сайтах с контентом 18+. В июне компания прекратила работу своих порносайтов во Франции из-за этого, позже сервис ушел из 21 штата США.

Подробнее — в материале «Ъ» «PornHub накрылся детским цензом».

Яна Рождественская