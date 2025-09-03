Глава «Полипластика» рассказал о сложностях в экспорте труб за границу

Председатель совета директоров группы «Полипластик» Лев Гориловский рассказал, что экспорт полимерных труб из России «практически невозможен» из-за крупных габаритов изделий. По его словам, при перевозке контейнеры вмещают только 4-5 тонн трубной продукции. В этом же объеме можно экспортировать около 20 тонн полимеров в виде гранул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лев Гориловский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Лев Гориловский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Иное дело — компаунды. Наши композиционные материалы востребованы в автомобильной промышленности, производстве крупной бытовой техники и ряде других отраслей. Именно этот сегмент имеет экспортный потенциал»,— сказал господин Гориловский в интервью «Ъ».

По его словам, иностранные партнеры с особой осторожностью относятся к российскому рынку полимерных труб именно из-за проблем с логистикой. Сейчас компания рассчитывает на отсутствие дополнительных ограничений, которые могли бы усложнить экспорт, а также работает над сертификацией компаундов.

Подробнее читайте в интервью «Ъ» с Львом Гориловским.