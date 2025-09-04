Осужденных к принудительным работам обеспечат одеждой

Минюст предложил обязать ФСИН обеспечивать одеждой приговоренных к принудительным работам, если у них нет средств для ее приобретения. Проект ведомственного приказа, уточняющий нормы вещевого довольствия отбывающих наказание в исправительных центрах, опубликован 3 сентября на regulation.gov.ru.

Сегодня проживающие в исправительных центрах осужденные самостоятельно покупают себе одежду, но не все из них имеют деньги до трудоустройства и получения первой зарплаты. Минюст предлагает обеспечивать их одеждой и обувью за счет федерального бюджета. Нормы вещевого довольствия осужденных к принудительным работам предлагается использовать такие же, как и для отбывающих наказание в колониях. Мужчинам, к примеру, положена шапка-ушанка, кепка, утепленная куртка и брюки (все темно-серого цвета).

В РФ существует 417 исправительных центров, рассчитанных на 51 тыс. осужденных. В 2024 году суды приговорили к принудительным работам 20,1 тыс. человек. Ранее Минюст предложил обеспечить питанием или продуктами приговоренных к принудительным работам, не имеющих собственных средств,— проект соответствующего постановления правительства ведомство разместило на regulation.gov.ru (см. “Ъ” от 8 августа). Сегодня им приходится питаться за счет других осужденных или сочувствующих им сотрудников исправительного центра. Ведомство указало, что лучший вариант — кормить их едой из столовых или пищеблоков других учреждений ФСИН.

Опубликованный 3 сентября проект приказа Минюста также меняет и правила материально-бытового обеспечения детей, содержащихся при женских исправительных колониях. Ведомство предлагает добавить в перечень обязательных вещей шампунь, зубную пасту, расческу, мыло и мочалку. По данным на 2022 год, при женских ИК в России работают 13 домов ребенка, в которых проживают 280 детей. С 2023 года возраст ребенка, который может проживать с осужденной матерью, был повышен с трех до четырех лет.

Эмилия Габдуллина