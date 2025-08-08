Кто принудительно работает, тот поест

Министерство юстиции хочет облегчить жизнь гражданам, приговоренным к принудительным работам: они смогут питаться бесплатно, пока не начнут зарабатывать. По закону такие осужденные должны обеспечивать себя продуктами самостоятельно. Однако на трудоустройство может уйти несколько месяцев и не у всех есть деньги, чтобы обеспечить себя питанием на этот период. Правозащитники подтверждают актуальность проблемы — по их словам, сейчас неимущим осужденным приходится быть «на содержании» у соседей по исправительному центру или у сочувствующих сотрудников ФСИН.

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Минюст подготовил поправки к правительственному постановлению о нормах обеспечения питанием людей, приговоренных к принудительным работам. Сейчас они должны решать этот вопрос самостоятельно — например, покупать себе продукты в «вольном» магазине и готовить их на общей кухне исправительного центра. Однако не у всех осужденных есть на это средства, рассказала “Ъ” член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева. «Человеку надо самостоятельно добраться до места исполнения наказания. Там надо устроиться на работу, отработать первый месяц — и только тогда будет первая зарплата,— пояснила правозащитница.— Все это время надо питаться за свой счет, а у человека может не быть никаких сбережений или родственников, готовых помочь».

Принудительные работы — альтернатива лишению свободы, которая может быть назначена судом за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо первого тяжкого преступления. Также их могут применить к осужденным на исправительные работы, у которых нет постоянного трудоустройства. Заключенные также могут при ряде условий подать ходатайство о переводе из колонии на принудительные работы. Отбывая наказание, осужденные проживают в специальных исправительных центрах с более комфортными бытовыми условиями. Там они работают на ближайших предприятиях, отчисляя с зарплаты от 5% до 20% в пользу государства. Они имеют право на выходные и даже отпуска и с разрешения администрации могут надолго покидать центр. Сейчас в России существует 417 исправительных центров, рассчитанных в общей сложности на 51 тыс. осужденных. В 2024 году суды приговорили к принудительным работам 20 194 человек.

По словам Евы Меркачевой, несколько лет назад она получала много обращений о нехватке питания: «Тогда была катастрофа с трудоустройством, и люди сидели в исправцентре без работы и зарплаты по три-четыре месяца и даже полгода». С тех пор ситуация значительно улучшилась, однако часть осужденных все равно не могут купить себе продукты до первой зарплаты. Обычно это касается «маргинальных личностей», осужденных за мелкие кражи, говорит госпожа Меркачева: «Они находятся на содержании либо у остальных осужденных, либо у сотрудников, которые там с ними поделятся коркой хлеба».

Чтобы решить эту проблему, Минюст предлагает обеспечить таких осужденных бесплатным питанием или продуктами. Ведомство указывает, что наилучший вариант — кормить их едой из столовых или пищеблоков других учреждений ФСИН. Если таковые расположены более чем в двух часах от исправительного центра, питание неимущих осужденных будет обеспечено «путем периодической выдачи продуктов в натуральном виде». В суточный перечень включены: мука пшеничная 2-го сорта (200 г); «крупа разная» (150 г); макаронные изделия (30 г); консервы мясные (97,5 г); консервы рыбные (100 г); масло растительное (30 г); молоко питьевое (100 мл) или молоко сгущенное (20 г); сахар (40 г); соль (10 г); чай черный (1 г); картофель (500 г); овощи, в том числе свежие, соленые, квашеные, маринованные (300 г); фрукты сушеные (10 г), а также два куриных яйца в неделю.

Член ОНК Москвы Сергей Аристов «полностью поддерживает» инициативу Минюста, поскольку она «улучшит бытовые условия осужденных». Он подтвердил “Ъ”, что проблема до сих пор актуальна — в первую очередь для тех, кто прибыл в исправительный центр из колонии.

Эмилия Габдуллина