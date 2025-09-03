Житель Петербурга получил условный срок за хранение 13 кг жидкости с гормоном роста

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Дмитрия Кувалева к двум годам условно с аналогичным испытательным сроком по статье о незаконном обороте сильнодействующих веществ (ч.3 ст.234 УК) за хранение 13 кг жидкости, содержащей соматотропин — гормон, стимулирующий рост костей и мышц. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Согласно материалам дела, Кувалев хранил сильнодействующее вещество в квартире по адресу ул. Шкапина, 42. При обыске 9 июля у него изъяли более 1,6 тыс. флаконов с веществом, содержащим соматотропин, которое злоумышленник планировал сбыть. На суде он полностью признал вину.

Артемий Чулков