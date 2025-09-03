Полезные уведомления стали жертвой борьбы со спам-звонками

С 1 сентября операторы связи блокируют все звонки от юрлиц из-за новых требований по ограничению спам-звонков. Под ограничение, как сообщил «Ъ» источник, попали в том числе сервисные уведомления от банков, включая звонки с кодами подтверждения.

По словам источников «Ъ», проблема в отсутствии официального определения «массового звонка», что заставляет операторов трактовать закон буквально и блокировать всё подряд. В «МегаФоне» и Т2 Мобайл подтвердили, что блокируют все массовые вызовы без разделения на типы.

Банки и девелоперы уже начали переводить коммуникацию с клиентами в свои приложения и мессенджеры. Наиболее серьезный удар, как заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, наносится исследовательским компаниям, для которых телефонные опросы — ключевой инструмент работы.

В Минцифры подчеркивают, что операторы имеют технические решения для «умной» фильтрации, позволяющей блокировать звонки выборочно. Однако на практике это пока не работает.

