Абонент недоступен

Вступившие в силу с 1 сентября требования к операторам связи по ограничению спам-звонков привели к массовой блокировке всех звонков от коммерческих организаций. Операторы связи говорят, что действуют строго в соответствии с требованиями закона, Однако банки и девелоперы уже начали переводить коммуникацию с клиентами в другие каналы связи. Особенно страдают исследовательские компании, для которых обзвоны граждан — один из главных способов получения данных об общественном мнении.

После того как у россиян с 1 сентября появилась возможность отказаться от спам-звонков, операторы начали блокировать абонентам все звонки от юридических лиц, включая звонки от банков и сервисные — например, с кодами подтверждения, рассказал “Ъ” источник на банковском рынке. «Сейчас нет официального определения "массового" звонка, и под запрет может попасть что угодно. Каждый оператор определяет и трактует это сам»,— говорит он. Проблему подтверждает еще один собеседник “Ъ” на рынке.

Для отказа от массовых обзвонов абонент с 1 сентября может подать заявление оператору связи, при этом операторы обязаны не отключать звонки от госорганов. Ранее “Ъ” сообщал, что запрет на массовые СМС-рассылки привел к блокировке большинства СМС от организаций (см. “Ъ” от 5 августа).

«Массовые обзвоны часто применяют для навязывания сомнительных услуг или с мошенническими целями»,— говорит представитель Минцифры. По его словам, звонки от органов власти и подведомственных им организаций не попадают под блокировку. «При этом у операторов есть технические решения для "умной" фильтрации, которая позволяет блокировать звонки от юрлиц и ИП выборочно»,— добавляет он.

«Закон не разделяет массовые звонки на типы, поэтому при получении заявки мы обязаны заблокировать все звонки, которые идентифицируются как массовые»,— объясняет представитель «МегаФона». Он добавляет, что после заявления на отказ от абонента блокировка вызовов происходит на следующий день, однако говорить о количестве отказавшихся пока рано. Запрет распространяется на массовые и (или) автоматизированные вызовы (МАВ), говорит представитель Т2. «Мы предупреждаем клиентов, что под него могут попасть полезные звонки от банков и организаций. Клиенты могут установить запрет от МАВ путем подачи заявления в салоне связи или чат-боте в личном кабинете. Пока такие обращения немногочисленны»,— добавляет он.

В МТС отказались от комментариев, но на сайте оператора можно подключить бесплатную услугу, которая блокирует поступление массовых вызовов. В описании услуги отдельно указано, что под блокировку могут попасть «полезные звонки» — от банков, сервисов бронирования и др. В «Вымпелкоме» отказались от комментариев, подобную услугу на сайте оператора “Ъ” не обнаружил.

В Т-Банке “Ъ” сказали, что столкнулись с блокировкой всех вызовов, и добавили, что начали переводить звонки клиентам в свою IP-телефонию, встроенную в банковские приложения. В «Яндексе» не ответили на вопросы “Ъ” о том, как невозможность дозвониться до пользователей скажется на их компании. В Альфа-банке и ВТБ отказались от комментариев. В «Сбере» не ответили на запрос.

«В нынешнем виде закон, безусловно, несет огромные риски всей исследовательской индустрии России. Телефонные опросы не единственный метод. Но именно они сегодня позволяют держать руку на пульсе и оперативно получать обратную связь от граждан»,— считает гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.

По его словам, «под удар попадают исследовательские компании, благодаря работе которых принимаются важнейшие для страны и ее граждан решения».

«Мы пока не столкнулись с такой проблемой,— говорит директор департамента маркетинга и рекламы девелоперской компании ГК ФСК Александр Лебедев.— Холодные звонки мы не считаем эффективным инструментом. Но для нас очень важен инструмент обратного звонка, когда клиент попросил перезвонить ему позже». По его словам, чтобы не потерять клиентов, которые отказались от массовых звонков, компания может давать больший выбор каналов обратной связи для них.

«Ключевым риском становится ухудшение клиентского опыта, что ведет к потере клиентов. Потребители будут уходить туда, где налажены альтернативные, удобные и надежные каналы связи»,— считает старший менеджер практики кибербезопасности «ТеДо» Антон Мерцалов. Юридические лица могут менять стратегию, сместив акцент на безопасные каналы: веб-чаты, мессенджеры, push-уведомления в приложениях, добавляет он.

Алексей Жабин, Дарья Андрианова