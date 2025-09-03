КПРФ претендует на второе место на выборах в Госсовет Коми

«Единая Россия» лидирует по популярности среди избирателей Коми накануне выборов в Государственный совет (парламент) республики, второе место занимает КПРФ. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса (есть у “Ъ”) исследовательского центра Russian Field.

Инициативный опрос проводился 21–24 августа 2025 года среди жителей Коми, выборка — 1,5 тыс. респондентов, метод — телефонный опрос. Максимальная погрешность не выше 2,5%. Респондентам был задан вопрос: «Если бы выборы в Государственный совет Республики Коми проходили в ближайшее воскресенье, за какую из партий вы бы, скорее всего, проголосовали?»

Чистый рейтинг партий без учета затруднившихся ответить (18,5% от выборки) и не настроенных голосовать вовсе (8,4%) показал, что фаворитом гонки является партия власти: за «Единую Россию» готовы отдать голоса 44,1%. На втором месте КПРФ с 20,2%. Замыкает тройку лидеров ЛДПР с 16,1%.

Ранее не представленная в заксобрании региона партия «Новые люди», судя по опросу, может получить 7,7%, а куда более известная в регионе «Справедливая Россия — За правду» — 5,7%. «Зеленая альтернатива», представленная в нынешнем созыве одним депутатом, набрала 2,5%. Вслед за ней расположились «Коммунисты России» (1,1%), «Родина» (0,8%) и Российская партия социальной справедливости (0,5%).

Дарья Шучалина, Сыктывкар