Винный импорт вытесняет мелких

Созданный экс-совладельцами аптечной сети «36,6» Владимиром Кинцурашвили и Иваном Саганелидзе дистрибутор AVE Wine может уйти с рынка. Его банкротства в суде добивается Синко-банк. Небольшим поставщикам все сложнее работать на рынке, где основную долю импортных поставок обеспечивают крупнейшие ритейлеры. Сложности могли возникнуть и из-за решения компании сфокусироваться на винах Грузии: эта продукция воспринимается в России как бюджетная, не пользуясь спросом в дорогом сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Кинцурашвили

Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ Владимир Кинцурашвили

Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы в конце марта принял заявление ООО «Синко-банк» о признании банкротом дистрибутора вин ООО «Авевайн» (работает под брендом AVE Wine), следует из материалов суда. В AVE Wine и финансовой организации “Ъ” оперативно не ответили.

AVE Wine специализируется на дистрибуции грузинских вин. Компания создана в 2018 году Владимиром Кинцурашвили и Иваном Саганелидзе. Предприниматели хорошо известны на фармацевтическом рынке. До конца 2017 года они были совладельцами аптечной сети «36,6». Продав свои доли пулу инвесторов, в 2018 году они начали развивать на базе оставшихся аптек бренд A.v.e. В 2022 году сеть объединяла 41 точку, но затем многие из них закрылись из-за проблем с кредиторами (см. “Ъ” от 16 февраля 2024 года). Сейчас, согласно RNC Pharma, действующих аптек A.v.e. не осталось.

В ООО «Авевайн» Ивану Саганелидзе принадлежат 50,5% долей, Владимиру Кинцурашвили — 49,5%, следует из СПАРК. Выручка компании в 2023 году составила 230 млн руб., увеличившись в несколько раз год к году. Чистая прибыль снизилась почти в три раза, до 10,9 млн руб. «Авевайн» также владеет товарным знаком Organic guru, под которым производится уходовая косметика.

Если заявление Синко-банка суд признает обоснованным, в отношении «Авевайн» будет введена процедура наблюдения, говорит юрист адвокатского бюро КИАП Тамара Филиных. С этого момента у кредиторов, по ее словам, будет 30 дней на то, чтобы заявить свои требования. Следующим этапом станет открытие конкурсного производства. Старший консультант юридической компании «Каменская & партнеры» Анна Рубина не исключает, что Синко-банк окажется единственным заметным кредитором: пока никто больше не заявил о своих намерениях обанкротить «Авевайн».

Импорт алкоголя в Россию в 2024 году сократился со 102 млн до 99 млн дал, говорил ранее в интервью «Российской газете» глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин. Поставки вина, по его словам, сохранились на прежнем уровне. Продукцию из недружественных стран, пошлины на которую в прошлом году были повышены с 20% до 25%, постепенно замещает импорт из других государств, в том числе Грузии.

Но работать дистрибуторам сейчас непросто: весь импорт вина осуществляется по предоплате, это накладывается на растущую кредитную нагрузку, говорит руководитель WineRetail Александр Ставцев. 80% продукции ритейлеры завозят самостоятельно. Он предполагает, что в условиях высокой консолидации конкурировать удается лишь бизнесам, готовым ввозить большие объемы продукции. Это вынуждает небольших дистрибуторов вина уходить с рынка, считает эксперт.

Господин Ставцев обращает внимание и на ограниченное позиционирование грузинского вина на российском рынке. Потребители, по его словам, воспринимают его как массовый продукт в бюджетном сегменте. Грузия практически не пытается продвигать в России свою качественную продукцию, более дорогие и премиальные вина сейчас не востребованы, поясняет он. Эксперт не исключает, что это в итоге могло негативно сказаться на бизнесе AVE Wine.

Виктория Колганова, Владимир Комаров