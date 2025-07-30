Конкурс по выбору мэра Тамбова пройдет 10 сентября

На очередном заседании Тамбовской гордумы депутаты определили в качестве даты проведения конкурса по выбору мэра облцентра 10 сентября. Об этом сообщили в гордуме.

Там отметили, что конкурс должен быть объявлен за 45 дней до выборов самих депутатов гордумы. Документы на него будут принимать с 4 августа по 3 сентября. Выборы в гордуму назначены на 14 сентября.

В феврале 2022 года главой администрации Тамбова стал руководитель местного отделения партии «Родина» Максим Косенков. В апреле 2025-го он перешел в «Единую Россию» по приглашению врио губернатора Евгения Первышова.

Подробнее о переходе Максима Косенкова в «Единую Россию» читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов