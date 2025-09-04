В Тамбове снова ищут подрядчика на второй этап строительства дороги за 239 млн

Тамбовское ОГБУ «Единая служба заказчика» повторно объявило конкурс на второй этап строительства автомобильной дороги на улице Волжской в облцентре — на участке от улицы Кавказской до улицы Магистральной. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составила 239,3 млн руб. против 236,3 млн руб. на первых торгах. Согласно документации, подрядчику предстоит восстановить и закрепить трассы автодороги, переустроить коммуникации линии связи, проложить дождевую канализацию, а также установить светофоры. Гарантийные сроки на выполнение работ составляют от трех месяцев до десяти лет. Подать заявки на конкурс можно до 18 сентября, итоги подведут 23-го.

Первые торги не состоялись, поскольку на участие в закупке была подана только одна заявка, которая не соответствовала требованиям.

Победителем тендера на начальный этап строительства автодороги стало местное ООО «Строй Нэс-Аб». Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области заключило с компанией контракт 31 июля 2023 года. ООО «Строй Нэс-Аб» предложило наименьшую цену среди трех участников — 133,7 млн руб. вместо начальных 137,9 млн руб. Компания должна была завершить работы по обустройству дороги, организации и безопасности движения 30 ноября 2023-го, но в итоге сроки исполнения обязательств сдвинули на 16 мая 2024-го. Также выросла стоимость контракта — до 253,8 млн руб. При этом подрядчик исполнил обязательства только 47,9 млн руб., ему выплачено 148,9 млн руб. Заказчик назначил ООО «Строй Нэс-Аб» 11 неустоек на 65,9 млн руб. в сумме, в том числе за ненадлежащее исполнение обязательств, а также их просрочки. Почти 2 млн руб. из этой суммы оплачены, контракт находится на стадии исполнения.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Строй Нэс-Аб» зарегистрировано в сентябре 2000 года в Тамбове для строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 11,5 тыс. руб. Учредителем и генеральным директором компании является Мисак Демчурчян. По итогам 2024 года общество получило 957 млн выручки и 2 млн чистой прибыли.

В начале недели стало известно, что ФАС России приостановила определение подрядчика для ремонта автодороги в Тамбовской области за 2 млрд руб. в связи с жалобами от самарского ООО «ДСК Дортранс».

Кабира Гасанова