«Продовольственная корпорация» осталась должна

Обанкротившееся областное предприятие «Продовольственная корпорация» смогло выплатить только 11% долгов. Арбитражный суд Челябинской области завершил конкурсное производство в «Продовольственной корпорации», принадлежащей региональному министерству имущества. Предприятие признали банкротом осенью 2023 года по заявлению учредителя. Список кредиторов, помимо минимущества, включал министерство финансов Челябинской области, общий размер требований составил более 390 млн руб. Для оплаты долгов были проданы на торгах помещения и права требований к различным компаниям и предпринимателям. По словам экспертов, после завершения конкурсного производства оставшаяся задолженность будет списана.



«Продовольственную корпорацию Челябинской области» признали банкротом в сентябре 2023 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области завершил конкурсное производство в государственном унитарном предприятии «Продовольственная корпорация Челябинской области», которое принадлежит региональному министерству имущества, сообщает пресс-служба суда. Организация проходила через процедуру банкротства с осени 2023 года и имела задолженность перед кредиторами в размере 390 млн руб.

«Резолютивной частью определения от 2 сентября 2025 года конкурсное производство, открытое в отношении должника — государственного унитарного предприятия «Продовольственная корпорация Челябинской области» — завершено»,— прокомментировали в пресс-службе арбитражного суда.

ГУП «Продовольственная корпорация» было основано правительством Челябинской области в декабре 2002 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2016 года учредителем организации является министерство имущества региона. Предприятие занималось производством картофеля, оптовой торговлей зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, машинами и оборудованием для сельского и лесного хозяйства. В 2014–2018 годах организация поставляла по контрактам продукты питания в школы, детские сады, больницы, социальные и исправительные учреждения Челябинска и Копейска. До вступления в процедуру банкротства, с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го «Продовольственная корпорация» проходила через процесс ликвидации. До этого организацией управляла Елена Филиппова. С 2019 года предприятие стало убыточным. Тогда размер чистого убытка составил 50 млн руб., в 2020 году — 168,5 млн руб., в 2021-м — 31,3 млн руб., в 2022-м — 180,2 млн руб., а в 2023-м — 17,9 млн руб.

«Продовольственная корпорация Челябинской области» признана банкротом 13 сентября 2023 года. Поводом стало заявление учредителя организации — регионального министерства имущества, которое заявило о задолженности в размере 16,3 млн руб. В отношении предприятия открыли конкурсное производство, а долг перед правительством области включили в реестр требований.

В списке кредиторов корпорации также было министерство финансов Челябинской области, заявившее о долге на сумму 373,6 млн руб. Требования предъявляла и компания «Росагролизинг» в размере 230,4 тыс. руб., однако арбитражный суд региона отклонил их из-за пропуска срока подачи заявления.

Задолженность перед министерством финансов региона у «Продовольственной корпорации» копилась с 2000-х годов.

Согласно документам суда, в 2000–2004 годах предприятие получило от Главного финансового управления Челябинской области бюджетные кредиты, которые выдавались для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей региона. Корпорации было выделено 685 млн руб. В 2006 году минфин Челябинской области подписал с компанией соглашение о реструктуризации задолженности по выданным кредитам. Вплоть до 2014 года они неоднократно заключали дополнительные договоренности о продлении сроков возврата денежных средств. В судебных документах сказано, что тогда размер задолженности составлял 353,1 млн руб., из которых 331,3 млн руб.— основной долг, а еще 21,7 млн руб.— проценты за пользование бюджетными деньгами. Впоследствии «Продовольственная корпорация» периодически перечисляла небольшие суммы минфину, однако полностью выплатить кредиты предприятие так и не смогло. В результате размер задолженности к 2023 году вырос до 373,6 млн руб.

Конкурсный управляющий «Продовольственной корпорации Челябинской области» Андрей Кузьмин сообщил “Ъ-Южный Урал”, что размер погашенной задолженности составил 10,8% от всей суммы включенных в реестр требований — около 42 млн руб.

«Решение о завершении конкурсного производства принято в связи с тем, что все мероприятия конкурсного производства выполнены»,— отметил господин Кузьмин.

На сайте «Федресурс» есть сведения, что в ходе конкурсного производства на торгах были проданы три нежилых помещения компании, которые расположены на улице Труда в Челябинске. Общая площадь недвижимости составляет 434,4 кв.м, а стоимость — 34,3 млн руб. Покупателем стал предприниматель Артем Горбунов. Кроме того, было продано право требования к девяти юрлицам и десяти предпринимателям. Начальная стоимость лота составляла более 3,6 млн руб., но в итоге его за 1,8 млн руб. приобрело ООО «ИЦМ».

Партнер компании «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков пояснил, что оставшаяся задолженность перед кредиторами не является препятствием для завершения конкурсного производства. «Фактически, когда все банкротные мероприятия проведены, а долг остается непогашенным, кредиторы и конкурсный управляющий, а также суд приходят к выводу о невозможности сделать что-либо для погашения всей задолженности»,— подчеркнул господин Пермяков.

Советник Forward Legal Данил Бухарин рассказал, что ситуация с завершением конкурсного производства при непогашенных долгах встречается часто.

«Закон о банкротстве прямо допускает, что процедура завершается не только после полного расчета с кредиторами, но и в случае, если у должника просто не осталось имущества для продажи. То есть кредиторы получают то, что удалось выручить, а оставшаяся задолженность фактически списывается. После завершения конкурсного производства взыскать долг с самого должника уже нельзя, так как он ликвидируется. Остаются только дополнительные меры, например привлечение к субсидиарной ответственности руководителей или собственников, если удастся доказать их вину в банкротстве»,— прокомментировал Данил Бухарин.

Ольга Воробьева