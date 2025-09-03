Петербуржцы пожаловались на сбой мобильного приложения ретейлера «Лента»

Жители Петербурга и Ленинградской области пожаловались на сбой приложения федерального ретейлера «Лента». Соответствующую информацию можно найти на сервисе Downdetector. Инцидент случился в первом часу дня 3 сентября.

Пользователи подчеркнули, что при открытии приложения видели сообщения «произошла ошибка». Доступ в личный кабинет и цифровой карте был доступен, однако списать баллы не представлялось возможным, как и зайти в историю покупок.

По состоянию на 13:40 сбой был частично устранен. Терминалы в магазинах работают в обычном режиме. Помимо петербуржцев на неполадки пожаловались жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Новгородской и Тюменской областей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ретейлер «Лента» задумался о покупке гипермаркетов «О’кей». По оценкам экспертов, стоимость сети гипермаркетов может составить 40-55 млрд рублей.

Андрей Маркелов