В «Востокгосплане» назвали два препятствия для развития бизнеса на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке сейчас реализуется около 3 тыс. инфраструктурных проектов с объемом вложений около 11 трлн руб., рассказал директор Восточного центра государственного планирования («Востокгосплан») Михаил Кузнецов на сессии "Ъ", организованной на ВЭФ. Строительство больших производств по типу Свободненского газохимического кластера (АГПЗ), модернизация транспортной системы и мастер-планы городов создают предпосылки для развития региона. Однако помешать этому могут нерешенные проблемы с электроэнергией и логистикой.

Проблема с электроэнергией на Дальнем Востоке – давняя, необходимость модернизации энергетики была прописана еще в стратегии развития региона от 2009 года. По данным министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, энергодефицит в регионе оценивается в 3,5-5 ГВт. «Уже есть новая генсхема, которая предполагает ликвидацию энергодефицита, но вызов заключается в том, чтобы при планировании заранее смотреть на эти "узкие места", в частности, энергетику»,— отметил господин Кузнецов.

Слабо развитая транспортная система не дает местным предприятиям реализовать свои экспортные планы. По словам Михаила Кузнецова, продукцию того же АГПЗ можно было бы довозить до Восточной Африки, но пока в регионе нет таких транспортных коридоров, через которые могли бы идти такие поставки.

В ходе дискуссии о транспортных проблемах региона старший управляющий партнер по государственно-частному партнерству ВЭБ РФ Павел Селезнев напомнил о планах по модернизации аэродромов в рамках концессионных соглашений. По его словам, в проекте «Развитие опорной сети аэродромов» предусмотрено 23 федеральных концессии и пять региональных. Общий планируемый объем финансирования этих проектов составляет 272,3 млрд руб., причем почти половину этой суммы должны составить внебюджетные инвестиции. Первые три концессии будут запущены уже в этом году.

