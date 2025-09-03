На побережье Тамани появились новые выбросы нефтепродуктов

В Темрюкском районе Краснодарского края мониторинговые группы обнаружили выбросы нефтепродуктов на береговой полосе протяженностью около 3 км. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Сгустки мазута размером 3–5 см появились на участке берега от порта Тамань до мыса Железный Рог. На очистку берега вышли спасатели, сотрудники муниципальных служб и волонтеры. Задействовано четыре единицы техники.

По данным оперативного штаба Кубани, специалисты выясняют происхождение новых выбросов мазута. Часть побережья Темрюкского района и все пляжи города-курорта Анапы в текущем курортном сезоне закрыты для посещения из-за работ по уборке следов нефтепродуктов после кораблекрушения в Керченском проливе в декабре 2024 года. Тогда во время шторма затонули два танкера «Волгонефть» с грузом нефтепродуктов. Ущерб окружающей среде оценен почти в 85 млрд руб.

Анна Перова, Краснодар