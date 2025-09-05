Из свежей почты

Алеша Маряшин, 8 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 213 447 руб.

Внимание! Цена лечения 251 447 руб. Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 38 тыс. руб.

У новорожденного Алеши выявили гемолитическую болезнь, при которой эритроциты разрушаются антителами матери. Он был на грани жизни и смерти: отказали почки, селезенка и сердце, был отек мозга. В год выявили ДЦП. Лечимся мы непрерывно. В 2023 году с помощью Русфонда попали в Институт медтехнологий (ИМТ) в Москве, затем один курс терапии оплатили сами. Сын стал внимательнее, уверенно держит голову, сидит и стоит с поддержкой, ползает. Понимает речь и выполняет просьбы, произносит звуки. Врачи советуют продолжить лечение, но оплатить его я не в силах. Елена Маряшина, Саратовская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Алеше необходимо лечение, направленное на коррекцию тонуса мышц, расширение двигательных возможностей, улучшение зрения, развитие речи».

Настя Прошкина, 12 лет, недоразвитие верхней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 221 200 руб.

Внимание! Цена лечения 453 200 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Курск» соберут 32 тыс. руб.

Настя родилась с расщелиной верхней губы и альвеолярного отростка. В восемь месяцев дочери сделали операцию на губе. Зубы прорезались в срок, но росли неровно из-за недоразвития верхней челюсти. В три года начали ортодонтическое лечение, чтобы подготовиться к пластике альвеолярного отростка. В восемь лет Настю прооперировали и продолжили ортодонтию. Сначала я оплачивала ее сама, потом помог Русфонд. Благодаря вам лечение продолжилось, верхняя челюсть расширяется, прикус нормализуется. Помогите оплатить завершающий этап лечения! Татьяна Цыганкова, Курская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Необходимо продолжать ортодонтическое лечение с помощью полной брекет-системы, что является завершающим этапом реабилитации».

Ева Кургаева, 11 лет, двусторонняя глухота, требуются сверхмощные слуховые аппараты. 219 305 руб.

Внимание! Цена аппаратов 476 638 руб. Из средств Социального фонда России по электронному сертификату выделено 79 333 руб. ООО «Ни Хао Партс» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Мордовия» соберут 28 тыс. руб.

В два с половиной года у дочки выявили тугоухость 3-й степени. Еве выдали слуховые аппараты, она занималась с сурдопедагогом, у нее стала активнее развиваться речь. Дочка четко говорила, но затем стала путать однозвучные слова, вместо «одно» слышала «окно». Очередная проверка слуха выявила глухоту. Врач подобрала Еве новые аппараты, но стоят они дорого. Сертификата от Социального фонда не хватит, чтобы покрыть всю стоимость. Пожалуйста, помогите! Татьяна Кургаева, Мордовия

Сурдоакустик Центра слуха «Радуга звуков» Земфира Газзаева (Саранск): «Мы рекомендуем Еве постоянное ношение слуховых аппаратов Xceed 1 BTE SP. В них девочка будет хорошо воспринимать звуки и разбирать речь».

Тая Селезнева, 16 лет, злокачественная опухоль — хордома ската черепа, требуется реабилитация. 290 790 руб.

Внимание! Цена реабилитации 610 790 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 320 тыс. руб.

В ноябре 2023 года у Таи появились головокружения, походка стала шаткой. По результатам МРТ головного мозга выявили новообразование, дочь прооперировали. Оказалось, у Таи хордома — редкая злокачественная опухоль. Затем дочь проходила протонную терапию. Переносила ее тяжело, перестала говорить и глотать. Пришлось установить гастростому и трахеостому. Вскоре у Таи случился инсульт, парализовало правую сторону. При поддержке благотворителей мы начали восстановительное лечение. Речь пока не вернулась, но дочка может показывать слова по буквам. Правая сторона тела постепенно оживает. Тая может недолго сидеть, стоять с поддержкой. Помогите продолжить реабилитацию! Ирина Селезнева, Московская область

Физический терапевт реабилитационного центра «Преодоление» Екатерина Сынкова (Москва): «Тае нужно увеличить контроль за положением корпуса, научиться пересаживаться с минимальной поддержкой, глотать».

Почта за неделю 29.08.2025—4.09.2025

Получено писем — 77

Принято в работу — 55

Отправлено в Минздрав РФ — 4

Получено ответов из Минздрава РФ — 1