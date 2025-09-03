Путин опроверг тезис, что Уиткофф недостоверно передает Трампу позицию России

Президент России Владимир Путин заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф достоверно передает американскому лидеру позицию России. По его словам, господин Уиткофф подвергся критике со стороны тех, кого не устраивают подходы Дональда Трампа к урегулированию на Украине.

Российский лидер отметил, что переговоры на Аляске подтвердили, что Стив Уиткофф достоверно передает американскому президенту позицию России. По его словам, на встрече российская сторона в полном объеме донесла Дональду Трампу то, что ранее было изложено Стиву Уиткоффу.

6 августа Стив Уиткофф встречался с Владимиром Путиным в Москве. Reuters со ссылкой на источники писало, что спецпредставитель Дональда Трампа предоставил противоречивую информацию по итогам переговоров с российской стороной. Как пишет Reuters, 7 августа Стив Уиткофф в разговоре с европейскими лидерами рассказал, что Владимир Путин согласился вывести войска из Запорожской и Херсонской областей в обмен на получение полного контроля над Донбассом. Однако, по данным Reuters, на следующий же день он сказал европейских советникам по нацбезопасности, что Владимир Путин не говорил о выводе войск: речь шла о «менее значимых уступках», в том числе — отказе России от требования к Западу признать вхождение Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Анастасия Домбицкая