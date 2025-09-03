Министр науки и высшего образования РФ провел рабочую встречу с главой Удмуртии

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков провел рабочую встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым, сообщает пресс-служба правительства региона. Стороны обсудили инфраструктурные проекты республиканских вузов. В частности, это планы на реконструкцию и капремонт Удмуртского государственного университета и Глазовского государственного инженерно-педагогического университета. Сообщается, что Минобрнауки РФ окажет поддержку в решении данных вопросов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Также глава Удмуртии рассказал министру науки и высшего образования РФ о том, что республика вошла в нацпроект «Беспилотные авиационные системы». В регионе будет создан научно-производственный центр испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС). По объекту готова проектно-сметная документация. Она проходит Госэкспертизу.

Напомним, на оснащение НПЦ БАС «Инмар» на базе Ижевского государственного технического университета из федерального бюджета направят около 1 млрд руб. Центр будет работать по трем основным направлениям: разработка новых БПЛА, мелкосерийное производство аппаратов и подготовка кадров для отрасли. Эксперты считают, что создание центра свидетельствует о формировании в стране новой высокотехнологичной отрасли, и в перспективе окажет комплексный эффект на социально-экономическое развитие региона.

Подробнее о центре БПЛА читайте в материале «Инмару нарастят крылья».