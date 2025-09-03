Робототехнике не хватает рабочих рук

Российским компаниям не хватает разработчиков роботов, повышенный спрос на таких специалистов фиксируется третий год подряд. Только с начала 2025-го на платформе hh.ru было размещено почти 5,5 тыс. вакансий, связанных с робототехникой. Для сравнения — два года назад было 7 тыс.

Чаще всего работодатели ищут преподавателей, которые научат сотрудников управлять роботами, и разработчиков программного обеспечения для андроидов, рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter в регионах Мария Бузунова: «Больше 5,3 тыс. вакансий для робототехников было размещено работодателями в этом году. Мы видим, что это явный тренд, и бизнесу, рынку труда эти специалисты нужны. Если говорить про конкретику, то наибольшая доля таких вакансий содержится в предложениях о работе от компаний, связанных со сферой образования. Это каждое пятое объявление. Также востребованы представители этой профессии в отрасли "электроника, приборостроение". Они там нужны именно для некой автоматизации, роботизации, на эту сферу приходится 17% вакансий.

И еще в рейтинг наиболее, так скажем, "голодных" до робототехников отраслей входит IT-сфера и промышленность. Причем наибольший прирост за год наблюдается в вакансиях, связанных с разработкой ПО в данном направлении. Здесь их число выросло аж на 72% по сравнению с прошлым годом.

При это наиболее востребованной профессией в этой индустрии оказались преподаватели по робототехнике, более 1,5 тыс. вакансий с начала года. Нужны не только специалисты, которые в этом разбираются, но и те, которые могут научить это делать. На втором месте по спросу — инженеры-конструкторы, электронщики, то есть те, кто умеют, так скажем, залезать в "мозги" роботам и работать с ними. На третьем — разработчики ПО для этих машин. При этом можно говорить, что дефицит в данном случае достаточно сильно выражен. Если речь про программистов и тех, кто должен преподавать, то это одна история. Она чуть лучше закрывается соискательской активностью. А вот если говорить про инженеров-конструкторов и инженеров-электронщиков, то это более сложные кейсы. Здесь кадровый дефицит более выражен: в среднем на активную вакансию приходится два-три резюме, а это ниже нормы примерно в два раза».

По подсчетам Консорциума робототехники, отрасли не хватает порядка 60 тыс. специалистов. Больше всего — в промышленном секторе. Там потребность в людях, которые будут оснащать предприятия роботами и вычислять экономическую выгоду от этого, не менее 40 тыс. Еще около 15 тыс. специалистов необходимо для разработки и изготовления самих машин, и около 20 тыс. — для их интеграции в производственные процессы. Предприятия готовы вербовать таких профессионалов еще со студенческой скамьи. Спрос близок к ажиотажному, отметил декан факультета систем управления и робототехники Университета ИТМО профессор Антон Пыркин: «Самое интересное для внешних заказчиков — это системы управления, выражаясь простым языком, "мозги" роботов. То есть саму машину можно купить и в Китае, а вот запрограммировать ее, чтобы она делала то, что вы хотите, это совершенно другая история. Вот мы делаем и то, и другое: учим проектировать и создавать роботов и программировать их.

На это спрос растет, скоро даже произойдет бум на робототехнику. Многие заводы пытаются сейчас быстро роботизировать свои технологические цепочки.

Мы с рядом предприятий в этом участвуем, то есть по их заказам проектируем роботов-доставщиков, укладчиков, сортировщиков, полировщиков. Ведь машина огромное количество технологических операций может делать лучше гораздо, чем человек, и радикально дешевле. Государство выделяет огромные средства на переоснащение заводов. И все хотят понять, что такое "роботизация". Это гигантская экономия средств и человеческих ресурсов. Если говорить про уровень зарплат в этой сфере, то у наших выпускников, уже сильных специалистов, он составляет 200-250 тыс. руб.».

По данным Минпромторга, сейчас на российском рынке работают не больше 10 отечественных производителей роботов. На 10 тыс. сотрудников в промышленности приходится 19 дроидов. В планах ведомства внедрить до 2030 года на предприятиях 100 тыс. умных машин. К этому же времени в стране должны появиться 30 центров по подготовке кадров.

Светлана Белова