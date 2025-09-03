Первышов на дебатах пообещал отремонтировать все школы в Тамбовской области

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов, предствляя свою предвыборную программу во время дебатов, побещал отремонтировать все школы региона до 2030 года. Видеозапись дебатов опубликовало региональное отделение КПРФ.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов

«К 1 сентября нам удалось уже отремонтировать 13 школ, еще 15 находятся в работе, до конца года мы их планируем сделать. А в общих планах к концу 2030 года должны отремонтировать все школы, которые находятся в Тамбовской области»,— заявил глава региона и подчеркнул, что помимо ремонта планируется строительство четырех школ: в микрорайоне Бокино (бывшее село, в конце 2022 года было присоединено к Тамбову), в областном центре на улице Волжской, в селе Алгасово в Моршанском округе и Рассказовском округе.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», первый раунд публичных предвыборных дебатов кандидатов в губернаторы Курской и Тамбовской областей прошел исключительно в эфирном телевидении и за пределами прайм-тайма. Прямые трансляции дебатов не были доступны на сайтах местных филиалов ВГТРК, проводивших их, а публикация записей не планируется. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн («Единая Россия») на дебаты с конкурентами не пришел, его тамбовский коллега Евгений Первышов («ЕР») в дебатах все же поучаствовал.

Дебаты кандидатов в губернаторы Тамбовской области прошли на телеканале «Вести.Тамбов» (филиал ВГТРК) тоже в 9:30 среды, 3 сентября, сообщили «Ъ-Черноземье» в редакции канала. Там подтвердили, что трансляции дебатов на сайте «Вести.Тамбов» не было, а публиковать запись канал не планирует.

В дебатах участвовали четверо из пяти кандидатов в губернаторы Тамбовщины: врио губернатора Евгений Первышов, Андрей Жидков (КПРФ), Павел Плотников (СРЗП), Олег Морозов (ЛДПР). Кандидат от «Новых людей» Елена Семилетова в дебатах участвовать не стала.

Ульяна Ларионова