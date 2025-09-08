Сегодня исполняется 80 лет режиссеру, народному артисту РФ Владимиру Фокину

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Его поздравляет сценарист, продюсер, заслуженный артист РФ Владимир Еремин:

— Дорогой Володя! Фокин — это бренд, наподобие Эйфелевой башни. Если бы ты не снял ничего, кроме «ТАСС уполномочен заявить», то уже бы вошел в историю. А ведь там еще и «Сыщик», и «Александр маленький», и возведенный филигранно по кирпичику «Дом для богатых», и «Пятый ангел…». Свидетельствую по собственному опыту: сниматься у тебя — счастье. Фокин — это не просто талант, это и эрудиция, и чувство юмора, и огромное сердце, полное дружества и любви. Фокин — это постоянное движение, терпение и труд. В твоих педагогических оранжереях твоими усилиями вызревает будущее нашего кино — актеры и режиссеры, настоящие профессионалы и интеллигенты. В них — твое продолжение, присущие тебе огонь и свет, твоя не остывающая энергия. С тобой всегда интересно — от твоего присутствия воздух сгущается до перманентно высокого смысла. В нашей жизни уже случилось столько замечательного, а сколько еще впереди! Да пошлют тебе небеса крепости духа и тела на многие лета… Это будет самое мудрое и перспективное вложение!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»