Volkswagen назвала свой бюджетный электромобиль ID. Polo
Volkswagen объявила, что ее первый бюджетный электромобиль будет называться ID. Polo. Он станет частью более широкой линейки недорогих электромобилей под брендом ID.
Фото: volkswagen-newsroom
VW также сообщила о еще одной модели бюджетного электромобиля ID. Polo GTI. Концепты обоих автомобилей будут представлены на Мюнхенском автосалоне, который пройдет с 8 по 14 сентября. Их продажи должны начаться в 2026 году.
В марте VW представила концепт электромобиля ID. Every1 — бюджетного автомобиля, который будет стоить €20 тыс., то есть существенно дешевле, чем другие электрические модели компании. Его планируется продавать с 2027 года. Также она сообщила о еще одной бюджетной модели, хотя и чуть более дорогой,— ID. 2all. Именно она теперь называется ID. Polo02.