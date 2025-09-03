Volkswagen назвала свой бюджетный электромобиль ID. Polo

Volkswagen объявила, что ее первый бюджетный электромобиль будет называться ID. Polo. Он станет частью более широкой линейки недорогих электромобилей под брендом ID.

VW также сообщила о еще одной модели бюджетного электромобиля ID. Polo GTI. Концепты обоих автомобилей будут представлены на Мюнхенском автосалоне, который пройдет с 8 по 14 сентября. Их продажи должны начаться в 2026 году.

В марте VW представила концепт электромобиля ID. Every1 — бюджетного автомобиля, который будет стоить €20 тыс., то есть существенно дешевле, чем другие электрические модели компании. Его планируется продавать с 2027 года. Также она сообщила о еще одной бюджетной модели, хотя и чуть более дорогой,— ID. 2all. Именно она теперь называется ID. Polo02.

Яна Рождественская