Президент Панамы объявил о начале разработки газопровода Панамского канала

Находящийся с визитом в Японии президент Панамы Хосе Рауль Мулино объявил о старте процесса строительства СПГ-газопровода. Он станет частью так называемого энергетического коридора Панамского канала. Об этом сообщает администрация канала.

О намерении развивать этот морской путь власти страны заявили еще в начале года. В апреле администрация канала начала процесс сбора заявок от потенциальных инвесторов, а в конце июля были представлены планы и основные инвестиционные проекты на ближайшее десятилетие. Их cуммарная прогнозируемая стоимость оценивается в $8,5 млн. Кроме газопровода, предполагается построить сухопутный логистический коридор и новые портовые терминалы.

Интерес к Панамскому каналу и событиям вокруг него возрос после вступления Дональда Трампа на пост президента США. Господин Трамп неоднократно обращался к теме канала, объявив его важнейшим элементом национальной безопасности. США являются крупнейшим пользователем Панамского канала. На долю экспортных и импортных контейнерных перевозок США приходится около 73% грузопотока Панамского канала. 40% всех контейнерных перевозок США проходит через Панамский канал. Общая стоимость грузов, переправляемых США через канал, составляет около $270 млрд в год. В медиа неоднократно появлялась информация о планах США захвата канала силой.

