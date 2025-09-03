Минюст включит шампуни и расчески в перечень вещей для детей в женских колониях

Минюст предложил включить шампуни и зубную пасту в перечень бытовых предметов, которые обязательно должны быть у детей младше 4 лет, содержащихся при женских исправительных колониях. Соответствующий проект приказа ведомство опубликовало для общественного обсуждения на regulation.gov.ru.

Документ также предлагает включить в перечень расческу, мыло и мочалку. Кроме того, проект дополняет нормы вещевого довольствия мужчин и женщин, приговоренных к исправительным работам — им предлагается разрешить носить шарфы, свитера, футболки, рубашки и пижамы.

По данным на 2022 год, при женских ИК в России работают 13 домов ребенка, в которых проживают 280 малышей. С 2023 года возраст ребенка, который может проживать с осужденной матерью, был повышен с трех до четырех лет.

Полина Мотызлевская