Хегсет: решение о возможной смене режима в Венесуэле примет Трамп

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что окончательное решение о смене режима в Венесуэле примет президент США Дональд Трамп. Эта прерогатива принадлежит главе государства, подчеркнул господин Хегсет.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Пит Хегсет

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Это решение на уровне президента, и мы готовы задействовать все ресурсы, которыми располагают вооруженные силы США»,— сказал шеф Пентагона в интервью телеканалу Fox News.

Накануне Дональд Трамп сообщил об ударе американских ВС по судну в международных водах вблизи Венесуэлы. По данным Белого дома, судно связано с венесуэльскими наркоторговцами в Карибском море. Как уточнила американская сторона, при атаке погибли 11 человек. В том же интервью Пит Хегсет предупредил, что этот удар не будет единственным.

