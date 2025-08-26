Politico: Европа укрепит восточный фланг болотами

Страны—члены НАТО активно рассматривают возможность восстановления болот на своих восточных границах, чтобы остановить российскую армию в случае конфликта. Об этом сообщает издание Politico.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Представители Финляндии и Польши сообщили изданию, что восстановление болот способно решить сразу две задачи: усилить естественные укрепления на границе и помочь в борьбе с изменением климата.

Министерство обороны Польши, в частности, заявило, что его план по укреплению границ «Восточный щит», на который планируется потратить 10 млрд злотых (€2,3 млрд), как раз включает в себя меры по восстановлению лесов и болот. В свою очередь, Тарья Хааранен, глава департамента природы Министерства окружающей среды Финляндии, назвала ситуацию «беспроигрышной, способной решить сразу несколько задач».

Как отмечает издание, правительства стран, расположенных на востоке Европы, отнеслись к задаче с особым энтузиазмом. Во-первых, восстановление болот обойдется относительно недорого, во-вторых, по мнению властей, одновременно будут решены и военные цели. О том, насколько опасны могут быть болота даже для современной техники, напоминает гибель четырех американских военнослужащих в Литве, когда их 68-тонный M88 Hercules утонул в болоте.

Виктор Буй