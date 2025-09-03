Беспилотный трамвай в Москве запущен в промышленную эксплуатацию

Столичный мэр Сергей Собянин в среду, 3 сентября, запустил движение первого полностью беспилотного трамвая по маршруту №10 от метро «Щукинская» до улицы Кулакова на северо-западе Москвы. Речь о трамвае модели 71–911ЕМ «Львенок-Москва», оснащенном камерами, лидарами и радарами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-службы Московского метрополитена Фото: пресс-службы Московского метрополитена Фото: пресс-службы Московского метрополитена Следующая фотография 1 / 3 Фото: пресс-службы Московского метрополитена Фото: пресс-службы Московского метрополитена Фото: пресс-службы Московского метрополитена

«Сегодня важный день в истории московского и всего российского транспорта. Впервые на регулярный маршрут выходит транспортное средство, которым не управляет водитель», — сообщил мэр. Беспилотный трамвай сам делает остановки, открывает и закрывает двери, следует сигналам светофоров, пропускает пешеходов, определяет, как проехать перекресток, и переключает стрелки, говорится в сообщении столичной мэрии.

Испытания проходили в несколько этапов. С мая 2024 года трамвай ездил без пассажиров по ночам, при этом водитель подстраховывал действия автоматики. В июле 2024 года правительство РФ запустило трехлетний экспериментальный правовой режим для беспилотных трамваев в Москве и Санкт-Петербурге, после чего начался второй этап испытаний с пассажирами в салоне. По условиям режима транспортные средства должны быть оборудованы треугольным знаком «Автономный транспорт» и системой, отключающей автопилот при нештатных ситуациях. Первые 3 тыс. км (150 часов эксплуатации) в кабине должен был находиться инженер-испытатель. Затем при отсутствии аварий разрешалось перейти на дистанционное управление без человека в кабине.

До конца 2025 года столичные власти планируют оснастить беспилотными технологиями еще три «Львенка» на том же маршруте, а к концу 2026 года — в общей сложности 15 транспортных средств. К 2030 году городские власти рассчитывают встроить беспилотный модуль уже в 300 трамваев (около двух третей нынешнего парка), а к 2035 году — в 90% вагонов. Сотрудник трамвайного управления в беспилотном трамвае все же пока будет присутствовать — для наблюдения за движением и контроля за оплатой проезда. «В случае нештатных ситуаций сотрудник обязан открыть или закрыть двери, а также решить другие возникшие вопросы, — пояснили в столичной мэрии. — Вмешиваться в управление трамваем он не будет: искусственный интеллект и специальное программное обеспечение обеспечивают полностью автономное движение трамвая».

В декабре 2025 года мэрия обещает запустить и первый беспилотный поезд метро. Сначала он будет ходить по Большой кольцевой линии в тестовом режиме по ночам, к концу 2026 года планируется подготовить уже рабочий образец поезда, который будет возить пассажиров в рабочем режиме.

Что было известно о запуске беспилотного трамвая — в материале «Ъ».

Александр Воронов