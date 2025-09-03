Путин назвал «позитивными» итоги визита в Китай

Президент России Владимир Путин назвал позитивными результаты своего визита в Китай. По его словам, принятые во время переговоров в Китае документы нацелены на будущее, а единство собравшихся стран демонстрирует позитивный настрой и уверенность в достижении целей.

«Что касается результатов, то они весьма позитивные, на мой взгляд»,— сказал российский лидер журналистам на итоговой пресс-конференции.

«Единство всех собравшихся — это очень важная демонстрация позитивного настроя и уверенности в том, что мы сможем достигать заданных целей»,— добавил он.

Глава государства прилетел в КНР 31 августа. За это время он поучаствовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, посетил военный парад в Пекине, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны, и провел несколько встреч с зарубежными коллегами. В параде приняли участие 26 лидеров стран, включая лидеров КНДР, Ирана, Индонезии и стран Юго-Восточной Азии и СНГ.

О визите президента России в Китай — в материале «Ъ» «Пара-пара-парадовались».

Анастасия Домбицкая