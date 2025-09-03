Челябинцы отсудили 80 тыс. рублей за неработающий кондиционер в поезде

Металлургический районный суд Челябинска взыскал с железнодорожного перевозчика компенсацию морального вреда и пользу семьи, которая ехала из Анапы в вагоне с неработающим кондиционера. Компания обязана заплатить 80 тыс. руб. челябинцам и 40 тыс. руб. штрафа государству, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в августе 2024 года семья ехала в поезде дальнего следования Анапа —Новокузнецк. Согласно купленным билетам, наличие кондиционера в вагоне было включено в услугу. Но в пути следования сломалась система кондиционирования воздуха, и до станции назначения неисправность не устранили. Температура воздуха в вагоне достигала 30 градусов Цельсия. Таким образом перевозчик нарушил санитарно-эпидемиологические нормативы и требования законодательства о защите о защите прав потребителей.

Челябинский транспортный прокурор направил в суд иск в защиту нарушенных прав пассажиров. Суд взыскал с перевозчика 80 тыс. руб. компенсации морального вреда, а также штраф за невыполнение в добровольном порядке требований потребителя в размере 40 тыс. руб.