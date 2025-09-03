Подчиненный Тимура Иванова остался без адвокатов на апелляции

На заседании Первого апелляционного суда 2 сентября бывший подчиненный экс-замминистра обороны Тимура Иванова Антон Филатов расторг соглашение со своим адвокатом Вячеславом Тимофеенко, узнал «Ъ». Причиной расторжения стала работа господина Тимофеенко в адвокатском бюро с Алексеем Семеновым, ранее защищавшим гражданина Германии Феликса Нойберга. Его дело было выделено в отдельное производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Мосгорсуд ранее вывел господина Семенова из дела по ходатайству прокуратуры, установившей конфликт интересов. Иностранец, по данным «Ъ», давал показания, которые следствие использовало для обвинения подчиненного Тимура Иванова. При этом как господин Филатова, так и господин Нойберг вину отрицали.

Апелляционный суд должен назначить Антону Филатову нового адвоката или предоставить время для самостоятельного поиска защиты.

Рассмотрение апелляционных жалоб Тимура Иванова и Антона Филатова, осужденных за растрату и легализацию преступных доходов в размере 3,9 млрд руб и 216,6 млн руб соответственно, началось 1 сентября. Суд первой инстанции приговорил господина Иванова к 13 годам лишения свободы со штрафом 100 млн руб, господина Филатова – к 12,5 годам со штрафом 25 млн руб.

