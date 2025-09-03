Индия подлечит фармрынок

Индия увеличит поставки лекарств в Россию. Таким образом Дели планирует сократить убытки из-за американских пошлин, сообщает Reuters. На рынок США приходится треть поставок из республики, в этом году объем достиг $10,5 млрд. На РФ пришлось $577 млн. Несмотря на освобождение фармацевтического рынка от 50-процентных пошлин Дональда Трампа, индийские компании все еще находятся в напряжении и стремятся компенсировать убытки через расширение экспорта, сообщил Reuters один из источников на рынке.

Как это повлияет на российский рынок? Об этом “Ъ FM” поговорил с вице-президентом медико-фармацевтического направления проекта Farm GPT Германом Иноземцевым: «Из Индии, начиная с конца 1990-х-начала 2000-х, к нам приходит достаточно большое количество так называемых дженериковых препаратов, то есть не самых новых, но качественных, надежных и проверенных. Они находятся десять лет под патентной защитой, и потом их может производить кто угодно в мире. Так как мы говорим не об уникальных новых прорывных технологиях, а о лекарствах, воспроизведенных и много лет используемых, практически острой необходимости с точки зрения медицины и фармацевтики в них нет. Но их предложение позволит в коммерческом сегменте снизить цены. Кроме того, в тендерном сегменте это позволит стимулировать наших производителей к тому, чтобы они быстрее запускали новые дженерики, потому что если индусы вместо американского станут приходить на российский рынок, то они будут выигрывать в том числе и бюджетные тендеры.

Доля таких препаратов в России может вырасти от 3% до 5%, не больше. Но это достаточно значимо в объемах, потому что наш рынок очень большой, и примерно 52% составляет коммерческий сегмент.

Вот мы о нем сейчас в основном и говорим. Внутри этой коммерческой продажи, даже если индийские компании вырастут на 2-3 п. п., это составит достаточно приличные деньги, по крайней мере, для рынка Российской Федерации».

В прошлом году рынок фармацевтики в России вырос до 2,8 млрд руб. В плюсе оказался коммерческий сектор, там продажи увеличились почти на 14%. Индийские поставщики могут столкнуться с сопротивлением со стороны отечественных производителей. Но лучшей стратегией станет не конкуренция, а сотрудничество, считает директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов: «Потенциал, безусловно, есть. Индия — очень крупный и заметный игрок на мировом фармрынке. У нее на этот счет накоплена очень серьезная компетенция отчасти за счет того, что страна открыта в том числе для более глубокой интеграции с отечественными игроками, например, в рамках трансфера технологий. Так что здесь может рассматриваться и формат переноса отдельных производств полного цикла на территорию России. При этом наш рынок достаточно конкурентный. Естественно, будут интересанты, которые попытаются каким-то образом этому противостоять. Но здесь самый главный путь и главная возможность — именно глубокая кооперация, создание совместных предприятий, перенос технологий. Все направления этого сотрудничества можно и нужно развивать.

Понятно, что Индия вряд ли может предоставить какие-то сверхинновационные продукты, но тем не менее достаточно по широкой номенклатуре дженериков с этой страной совершенно точно можно сотрудничать.

Плюс в отношении отдельных направлений биотеха существует очень серьезное поле для сотрудничества. Безусловно, будет делаться акцент на бюджетный сегмент, связанный с госзакупками. Много ведется разговоров о том, что и в коммерческом сегменте необходимо отдавать приоритет отечественным лекарствам. Но здесь есть и другой фактор, чисто финансовый, потому что локализация производства позволяет экономить достаточно приличные средства на логистике, которая после 2022 года стала сильно дороже. Есть достаточно обширное пространство для выстраивания каких-то новых партнерств и, может быть, трансфера технологий».

Помимо России, Индия намерена увеличить экспорт медикаментов в Бразилию и Нидерланды. В 2023 году республика стала крупнейшим поставщиком лекарств в РФ, опередив Германию, Францию и Венгрию.

Александра Майданская