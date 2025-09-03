СКР возбудит дело из-за аварийной школы, где дети учатся в ФАПе

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушениях прав школьников в поселке Молодежный Томской области. Там из-за аварийного состояния школы дети вынуждены учиться в фельдшерском пункте или уезжать в интернат, расположенный в другом поселке.

В материале ведомства говорится, что ученики и учителя требуют ремонта или строительства новой школы уже более 15 лет. Сейчас региональные следственные органы проводят проверку по ст. 293 УК (халатность).

1 сентября в комментариях под постом губернатора Томской области Владимира Мазура было опубликовано видеообращение. В нем ученики школы Молодежного просят построить им школу. «Сегодня 1 сентября, и мы празднуем начало учебного года на крыльце закрытой школы. Мы ждали 17 лет, когда нам откроют новую школу или отремонтируют старую. Мы не хотим уезжать в интернат или в другое образовательное учреждение. Мы хотим жить с родителями, в своей семье»,— говорят дети на видео.

Томский канал ТВ2 пишет, что школа в поселке была признана аварийной по решению суда. В ней учились 34 ученика. В конце августа Владимир Мазур сообщал, что местный ФАП было решено переоборудовать под школу временно, чтобы не переводить детей на дистанционное обучение.

