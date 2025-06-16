По итогам 2024 года Татарстан занял десятое место среди российских регионов по соотношению доходов граждан к стоимости потребительских товаров. Об этом говорится в исследовании РИА Новости, основанном на данных Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в десятку регионов РФ по доходам населения в 2024 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Татарстан вошел в десятку регионов РФ по доходам населения в 2024 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2024 году соотношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в республике составило 2,40. Это выше среднероссийского уровня, который равен 2,1. Кроме того, доля населения с доходами ниже уровня бедности в Татарстане снизилась на 0,8 процентного пункта — до 3,8%.

Соседние в рейтинге позиции заняли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (девятое место, показатель доходов — 2,50) и Московская область (одиннадцатое место, 2,39).

Чувашская Республика заняла 70-е место с показателем 1,62 и долей бедного населения 10,4% (снижение на 1,6 п. п.). Республика Марий Эл — на 78-м месте с соотношением 1,46 и долей населения за чертой бедности 12,6% (минус 1,7 п. п.).

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где соотношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора достигло 3,94. Также в пятерку лидеров вошли Ненецкий и Чукотский автономные округа, Магаданская область и Москва.

Абсолютным аутсайдером рейтинга осталась Ингушетия: в 2024 году соотношение доходов к стоимости набора составило 1,13. За чертой бедности в республике проживает 25,6% населения — это в 3,5 раза выше среднероссийского уровня.

Анар Зейналов