В «ССК» не стали комментировать заявление губернатора об обращении в правоохранительные органы

В пресс-службе АО «Самарская сетевая компания» (ССК) не стали комментировать заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева об обращении в правоохранительные органы из-за намерения электросетевой компании продать часть активов.

Сегодня, 3 сентября, глава региона заявил, что часть активов, которые компания планирует продать, принадлежит государству. Правоохранительные органы уже начали проверку по обращению Вячеслава Федорищева. Губернатор добавил, что готовится совместная встреча с УФАС, прокуратурой и другими ведомствами.

В ССК вместо комментария предложили направить официальный запрос, но не уточнили, как скоро организация сможет на него ответить.

По данным «СПАРК-Интерфакса», владельцами АО «Самарская сетевая компания» являются НКО АО НРД и граждане России, имена которых в «СПАРК-Интерфаксе» не раскрываются. Руководит компанией Виль Мухаметшин. В 2024 году выручка ССК составила рекордные 15 млрд руб., чистая прибыль достигла 1,3 млрд руб.

По данным бывшего депутата Госдумы РФ от Самарской области Александра Хинштейна (занимает пост врио губернатора Курской области), «Самарская сетевая компания» контролируется Владимиром Аветисяном. Балансовая стоимость арендуемого организацией имущества, по информации бывшего парламентария, превышает 430 млрд руб., при этом электросетевое хозяйство Самары передано в аренду компании за 750 тыс. руб. в месяц до 2046 года.

В октябре прошлого года Александр Хинштейн заявил, что прокуратура зафиксировала факты превышения затрат на строительство и реконструкцию объектов «ССК» в среднем на 83%, завышение строительных расценок составило около 5 млрд руб. только в течение последних трех лет.

Евгений Чернов