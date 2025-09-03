Власти Самарской области не согласны с продажей активов энергетической компании

В Самарской области прошло совещание по развитию электросетевого комплекса, где обсудили текущие и стратегические задачи. Участники мероприятия подчеркнули, что некоторые компании не полностью выполняют свои обязательства, что находится под контролем властей.

На совещании сообщили о предложении по продаже активов одной из энергокомпаний. Речь идет об ССК (АО «Самарская сетевая компания»). Руководство региона заявило о категорическом несогласии с этой инициативой, подчеркивая важность модернизации сетей и привлечения инвестиций. Продажа активов невозможна, так как в них есть доля государственной собственности, что требует особой ответственности. Правоохранительные органы уже начали работу по этому вопросу.

Губернатор Вячеслав Федорищев поручил правительству подготовить четкую юридическую позицию по возможной продаже активов. Отмечено, что в случае запроса от федеральных или надзорных структур, акционеров или правоохранительных органов эта позиция должна быть донесена ясно и недвусмысленно. Власти намерены сосредоточиться на развитии энергетики и обеспечении устойчивой работы комплекса.

Глава региона подчеркнул, что готовится совместная встреча с УФАС, прокуратурой и другими ведомствами.

В октябре прошлого года экс-депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, ныне занимающий пост врио губернатора Курской области, сообщил, что «муниципальное электросетевое хозяйство Самары было передано в аренду компании "ССК" олигарха Владимира Аветисяна за 750 тыс. руб. в месяц до 2046 года». При этом, по данным политика, балансовая стоимость арендуемого имущества превышает 430 млрд. руб. Такие условия были установлены, когда Самарой руководил Дмитрий Азаров.

Евгений Чернов