Уполномоченным не хватает полномочий

Региональным омбудсменам нужно дать право знакомиться с материалами уголовных дел, а также беспрепятственно посещать воинские части и места принудительного содержания. Такие предложения прозвучали 3 сентября на заседании рабочей группы Госдумы по совершенствованию института уполномоченных по правам человека в субъектах РФ. Однако у ФСИН и Генпрокуратуры эти идеи энтузиазма не вызвали.

Открывая заседание рабочей группы, образованной при комитете Думы по развитию гражданского общества, председатель комитета Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») отметила, что с начала СВО роль уполномоченных по правам человека «многократно возросла», а институт региональных омбудсменов (регулирующий их деятельность закон был принят в 2020 году) «стал надежным защитником» тех, кому нужна помощь и поддержка. Депутат напомнила, что на круглом столе в апреле омбудсмены выдвинули более 60 предложений, на основе которых законодатели хотят «проработать "дорожную карту"».

Речь, в частности, идет о предоставлении уполномоченным ряда процессуальных прав: знакомиться с материалами уголовных дел, давать заключения в рамках судебных процессов, пользоваться «свидетельским иммунитетом» (правом отказаться от дачи показаний). Также предлагается разрешить им беспрепятственно посещать воинские части и места принудительного содержания — не только для проверки конкретной жалобы, но и с целью мониторинга, а также дать право запрашивать и получать информацию, содержащую персональные данные.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова согласилась, что «институт регионального омбудсмена состоялся», о чем свидетельствует появление уполномоченных во всех 89 субъектах, хотя это право, а не обязанность регионов.

При этом изначально предполагалось, что омбудсмен будет противостоять нарушениям со стороны власти, но вышло так, что «нарушений со стороны власти нет, а институт востребован», что стало особенно заметно во время пандемии, а затем и в ходе СВО, добавила госпожа Москалькова.

Говоря о возможном расширении полномочий региональных коллег, она рассказала, что в ее аппарат часто обращаются люди с просьбой поучаствовать в суде первой и второй инстанций. «Мы не можем участвовать, и это в определенной степени правильно, потому что наш институт не должен подменять другие органы власти. Но большой мониторинг показал, что сегодня в суде общественное представительство ушло. Народных заседателей нет, суд присяжных очень ограничен»,— пояснила омбудсмен. Она также сообщила, что изучала международный опыт и в некоторых странах уполномоченные «даже могут назначать штрафы чиновникам и возбуждать уголовные дела».

У выступивших по видеосвязи региональных омбудсменов нашлись и другие предложения. Например, уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев выразил мнение, что ограничение полномочий омбудсмена двумя сроками «влияет на независимость решений и стабильность его деятельности», и попросил этот запрет снять, тем более что его нет у детских и бизнес-омбудсменов. А его коллега из Мордовии Валерий Левин предложил дать уполномоченным право составлять протоколы, а также ввести практику учреждения временных омбудсменов в ответ на конкретную ситуацию (например, по делам беженцев или военнослужащих).

Присутствовавшие на заседании представители силовых ведомств по сути прозвучавших предложений высказывались с осторожностью.

Так, сотрудница Минюста Светлана Кузнецова подчеркнула, что «есть вопросы деликатные и очень сложные» — например, о доступе к медицинским данным, но ведомство готово их обсуждать. А представитель Следственного комитета Дмитрий Асташкин заявил, что предложенные изменения расширяют полномочия региональных омбудсменов даже по сравнению с федеральным уполномоченным. Кроме того, он счел необходимым провести анализ практики, подтверждающий «недостаточность существующих инструментов».

Как сообщила позже “Ъ” Яна Лантратова, Генпрокуратура и ФСИН уже направили в комитет свои отзывы, в которых выразили сомнение по поводу идеи о доступе уполномоченных в места принудительного содержания: по мнению силовиков, это будет фактически означать наделение института омбудсмена функциями контроля. В любом случае комитет суммирует замечания ведомств и только после этого примет решение по внесению поправок в законодательство, пообещала госпожа Лантратова.

