Капитана катера задержали после гибели пассажира в канале Грибоедова

Судоводителя маломерного судна задержали в Санкт-Петербурге после смерти пассажира при сходе с катера на берег. Он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшем смерть человека.

О задержании капитана 1988 года рождения сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России. Следствие установило, что подозреваемый был пьян во время управления катером. На борту маломерного судна были два пассажира. Транспортное средство пришвартовали в месте, которое не приспособлено для высадки и посадки людей. Это привело к гибели одного из пассажиров, когда тот переходил с катера на причал.

«Сотрудники Западного МСУТ СК России продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения»,— добавили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что трагедия произошла 1 сентября в акватории канала Грибоедова.

Татьяна Титаева