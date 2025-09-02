В Петербурге мужчина упал с катера и утонул в канале Грибоедова

Следственный комитет расследует гибель мужчины в центре Санкт-Петербурга. По предварительным данным, гражданин катался на катере, а когда захотел сойти на причал, оступился и упал.

«Упал в воду и утонул», - заявили в пресс-службе Западного межрегионального управления СКР на транспорте.

78.ru со ссылкой на источник сообщает, что на катере каталась компания нетрезвых людей. Когда мужчина 1994 года рождения упал в воду, за ним бросилась женщина, но не смогла спасти.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта (ч. 2 ст. 263 УК РФ).