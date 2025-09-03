Москвичи почтили память погибших при теракте на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры»

В вестибюле станции метро «Парк культуры» в Москве жители столицы возложили красные гвоздики в память о погибших при теракте 29 марта 2010 года. Как передает корреспондент ТАСС, на акции присутствовали около сотни людей, в том числе представители общественных организаций.

При терактах на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» погиб 41 человек, еще 88 получили ранения. Взрывные устройства привели в действие две террористки-смертницы с разницей в 40 минут.

Акция по возложению цветов прошла в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается 3 сентября.

Полина Мотызлевская