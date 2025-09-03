В «Сбере» спрогнозировали рост товарооборота Индии и России до $100 млрд

Заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал об увеличении товарооборота между Россией и Индией. Он отметил, что компания «продвигает вперед индийскую повестку» и надеется повысить товарооборот до $100 млрд к 2030 году.

«"Сбер" уже 15 лет работает в Индии, где действует филиал банка. Компания присутствует в Дели и Мумбаи, также запущен ИТ-хаб в Бангалоре. Наша цель — достичь $100 млрд товарооборота двух стран к 2030 году»,— сказал господин Ведяхин журналистам в ходе бизнес-ланча на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) (цитата по ТАСС).

В июле 2024 года на встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди стороны отметили рост совместного товарооборота, который в два раза превысил прогнозы двух стран. К 2030 году Россия и Индия договорились увеличить товарооборот до $100 млрд.

С 3 по 6 сентября во Владивостоке проходит десятый ВЭФ. Главная тема мероприятия — «сотрудничество во имя мира и процветания». В ВЭФ планируют участвовать около 6 тыс. человек из 36 стран и территорий. В Кремле сообщали, что президент будет во Владивостоке 4 и 5 сентября.