Путин отдал президентский борт для перевозки больного ребенка из Китая в Россию

Владимир Путин во время своего визита в Китай предоставил борт спецотряда «Россия» для транспортировки в РФ тяжелобольного мальчика. Об этом kp.ru заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам господина Пескова, незадолго до визита президента в Китай приехала россиянка с сыном, которому требовалось лечение от рака. Местные врачи не смогли помочь ребенку, и женщина обратилась в посольство с просьбой помочь вернуться на родину. Посол, как сообщил господин Песков, рассказал о ситуации Владимиру Путину, тот дал поручение министру здравоохранения Михаилу Мурашко, «который быстро сюда вызвал двух врачей». Дмитрий Песков добавил, что российским специалистам удалось стабилизировать состояние пациента.

«И теперь он отправится домой, — сказал пресс-секретарь. — Но не простым самолетом, а бортом специального летного отряда».