Кадыров обвинил Запад в трусости из-за санкций против его матери

Запад не руководствуется моралью и правом, а свои решения принимает исходя «из ненависти и русофобии», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Так он отреагировал на санкции, которые Великобритания сегодня ввела против его матери Аймани Кадыровой и брата Замида Чалаева.

«Для нас эти санкции ничего не значат... Мы жили и будем жить так, как учили нас наши отцы... (История.— "Ъ") запомнит ваше лицемерие и трусость и покажет правду о тех, кто прикрывался словами о демократии»,— написал господин Кадыров в Telegram-канале.

Замид Чалаев — командир специального полка полиции имени Ахмата Кадырова. Власти Великобритании считают его виновным в депортации украинских детей, а также в «уничтожении украинского культурного наследия».

Мать господина Кадырова занимает пост руководителя фонда им. Ахмата Кадырова. Она с 2023 года включена в санкционные списки США и с 2024 года Евросоюза. Госпожу Кадырову считают причастной к депортации детей из Украины в Россию.