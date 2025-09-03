В Федерации альпинизма не согласились признать Наговицину погибшей

В Федерации альпинизма России заявили, что не согласны признать альпинистку Наталью Наговицину погибшей, несмотря на прекращение спасательной операции в Киргизии. Вице-президент объединения Александр Пятницин пояснил, что «пока не обнаружено тело и не констатирована смерть», нельзя быть уверенным в гибели человека.

Он прокомментировал последние кадры с дрона, поднимавшегося к вершине пика Победы и не зафиксировавшего движения возле палатки спортсменки. «Может быть, в палатке никого нет? Все может быть», — сказал господин Пятницин «РИА Новости».