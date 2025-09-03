Выборгский район стал лидером по росту цен на жилье в новостройках

За минувшее лето стоимость квадратного метра в новостройках Выборгского района достигла 268,5 тыс. рублей. За год цена «квадрата» выросла на 14,3%, сообщили в пресс-службе классифайда «Витрина недвижимости Restate».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Благодаря таким показателям Выборгский район оказался на первом месте по росту стоимости первичного жилья. На втором месте разместился Адмиралтейский (+11%), на третьем — Кронштадтский (+10,8%).

При этом самый дорогой «квадрат» в новостройках зафиксирован в Петроградском районе — 628,8 тыс. рублей. За лето прирост составил 1,1%. Стоимость одного квадрата на вторичном рынке за лето дошла до 513,7 тыс. рублей (+8,4%).

Центральный район за лето стал лидером по росту стоимости жилой недвижимости на вторичном рынке. За три месяца такие квартиры подорожали на 20,2%.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что количество регистраций строительных компаний в Петербурге сократилось на 12%.

Татьяна Титаева